Несостоявшийся новичок «Спартака» получит гражданство Италии

25-летний бразилец Рожерио, которого летом хотел заполучить «Спартак», рассчитывает получить в 2024 году итальянское гражданство.

Экс-игрок «Сассуоло», руководство которого публично отказалось вести переговоры с красно-белыми, сейчас выступает за немецкий «Вольфсбург».

«Я бы очень хотел сыграть на чемпионате мира-2026. Сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло. К тому моменту я смогу рассчитывать на вызов как со стороны сборной Бразилии, так и Италии» — заявил Рожерио итальянским СМИ.