«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Холанна
«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает ESPN.
По информации источника, 21-летний норвежец хочет перейти в «Реал».
В «Манчестер Юнайтед» считают, что не смогут переубедить нападающего и хотят сосредоточится на альтернативных вариантах усиления атаки .
Таким образом, мадридский клуб стал фаворитом в борьбе за Холанна.
В нынешнем сезоне Холанн забил 22 мяча и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|19
|7
|7
|5
|30-28
|28
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|19
|3
|9
|7
|18-26
|18
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|19
|4
|7
|8
|19-30
|19
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|19
|1
|4
|14
|15-51
|7
|21.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Арминия
|- : -
|22.01
|17:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|22.01
|17:30
|
Гр. Фюрт – Майнц
|- : -
|22.01
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|22.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|22.01
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|23.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|23.01
|19:30
|
Герта – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3