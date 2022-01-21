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Сегодня, 13:35

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Холанна

Карен Саркисян
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает ESPN.

По информации источника, 21-летний норвежец хочет перейти в «Реал».

В «Манчестер Юнайтед» считают, что не смогут переубедить нападающего и хотят сосредоточится на альтернативных вариантах усиления атаки .

Таким образом, мадридский клуб стал фаворитом в борьбе за Холанна.

В нынешнем сезоне Холанн забил 22 мяча и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4574005/man-united-out-of-haaland-running-as-real-madrid-emerge-as-favourites?linkId=148980758
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
2
2
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Бундеслига: «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д, «Герта» — «Бавария» и другие матчи 20-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 19 7 7 5 30-28 28
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 19 3 9 7 18-26 18
12
 Боруссия М 19 6 4 9 25-35 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 19 4 7 8 19-30 19
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 19 1 4 14 15-51 7
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 - : -
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
 - : -
22.01 17:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 - : -
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
23.01 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
23.01 19:30
Герта – Бавария
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 15 1 3
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