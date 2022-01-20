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Сегодня, 10:15

«Барселоне» предложили приобрести нападающего «Байера» Шика зимой

Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселоне» предложили приобрести нападающего «Байера» Патрика Шика до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, помимо 25-летнего чеха каталонскому клубу предложили приобрести форварда «Фиорентины» Душана Влаховича или нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу по окончании сезона.

В нынешнем сезоне Шик забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в 20 матчах за «Байер». На счету Влаховича 20 голов и четыре передачи в 24 встречах за «Фиорентину». У Дибалы 11 голов и четыре передачи в 22 играх за «Ювентус».

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220119/1001739095/lluvia-ofrecimientos-barca.html
Патрик Шик
Пауло Дибала
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
2
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 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 19 7 7 5 30-28 28
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 19 3 9 7 18-26 18
12
 Боруссия М 19 6 4 9 25-35 22
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 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 19 4 7 8 19-30 19
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
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 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 19 1 4 14 15-51 7
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21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 - : -
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
 - : -
22.01 17:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 - : -
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
23.01 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
23.01 19:30
Герта – Бавария
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 15 1 3
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