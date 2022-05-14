«Бавария» может подписать Усмана Дембеле

«Бавария» интересуется форвардом «Барселоны» Усманом Дембеле, сообщает Sky Sports.

По данным источника, мюнхенский клуб хочет воспользоваться тем, что переговоры 24-летнего француза по продлению контракта с каталонским клубом зашли в тупик.

«Бавария» следит за Дембеле со времен, когда футболист выступал за дортмундскую «Боруссию», и намерена предложить игроку контракт этим летом.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 30 матчах за «Барселону». Контракт форварда с командой действует до конца июня 2022 года.