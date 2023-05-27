Клопп: «Надеюсь, Дортмунд выиграет бундеслигу»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в бундеслиге.
«Надеюсь, Дортмунд выиграет. Я знаю, что это будет значить для города», — приводит слова Клоппа на своей странице в Twitter журналист Джеймс Пирс.
Перед последним туром в чемпионате Германии дортмундская команда идет на первом месте с 70 очками. На второй строчке «Бавария», набравшая 68 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|
2
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|
3
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|
4
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|
15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|
16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
17
|Шальке
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|- : -
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|- : -
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|14
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|23
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|30
|1
|3
Новости