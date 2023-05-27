Клопп: «Надеюсь, Дортмунд выиграет бундеслигу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в бундеслиге.

«Надеюсь, Дортмунд выиграет. Я знаю, что это будет значить для города», — приводит слова Клоппа на своей странице в Twitter журналист Джеймс Пирс.

Перед последним туром в чемпионате Германии дортмундская команда идет на первом месте с 70 очками. На второй строчке «Бавария», набравшая 68 очков.