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Сегодня, 16:45

Защитник «Баварии» Дэвис озвучит героя мультфильма

Виктория Кравченко
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Альфонсо Дэвис.
Фото Global Look Press

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис озвучит одного из героев в сиквеле мультфильма «Человек паук: Через вселенные», пишет Goal.

Ранее сообщалось, что футболист — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно.

22-летний канадец играет за «Баварию» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Источник: https://www.goal.com/en
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 33 22 4 7 81-42 70
2
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 33 14 8 11 57-46 50
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 33 12 9 12 52-53 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 33 10 10 13 50-55 40
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 33 9 7 17 42-61 34
15
 Штутгарт 33 7 11 15 44-56 32
16
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
17
 Шальке 33 7 10 16 33-67 31
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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Боруссия М – Аугсбург
 - : -
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Бохум – Байер
 - : -
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
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27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 - : -
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 - : -
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Кристофер Нкунку

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 14
Рандаль Коло Муани

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Рафаэл Геррейру

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Айнтрахт Ф

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Джамал Мусиала

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И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

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Пьеро Хинкапье

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Байер

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РБ Лейпциг

 30 1 3
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