Защитник «Баварии» Дэвис озвучит героя мультфильма

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис озвучит одного из героев в сиквеле мультфильма «Человек паук: Через вселенные», пишет Goal.

Ранее сообщалось, что футболист — главная цель «Реала» на летнее трансферное окно.

22-летний канадец играет за «Баварию» с января 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Дэвис провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.