Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Райола: «Холанн может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити»

Райола заявил, что Холанн может покинуть «Баварию» летом
14:20
Теги:

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, высказался о будущем своего клиента.

«Эрлин сделает следующий шаг, — приводит слова Райолы журналист Патрик Бергер в Twitter. — Холанн может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити». В «Боруссии» понимают, что время придет».

Агент ответил на вопрос о том, когда может состояться переход.

«Может быть, этим летом, может, следующим. Но большая вероятность, что он уйдет этим летом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/berger_pj/status/1469249327071731717

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
Устроившему стрельбу в казанской школе предъявили окончательное обвинение
0