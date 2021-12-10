Райола: «Холанн может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити»

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, высказался о будущем своего клиента.

«Эрлин сделает следующий шаг, — приводит слова Райолы журналист Патрик Бергер в Twitter. — Холанн может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити». В «Боруссии» понимают, что время придет».

Агент ответил на вопрос о том, когда может состояться переход.

«Может быть, этим летом, может, следующим. Но большая вероятность, что он уйдет этим летом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах за «Боруссию». Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.