Источник: Тен Хаг согласился возглавить «Байер»

«Байер» достиг серьезного прогресса в переговорах с Эриком Тен Хагом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский специалист согласился возглавить леверкузенский клуб после личных переговоров с руководством.

9 мая «Байер» объявил об уходе Алонсо из клуба по окончании этого сезона.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на пост также рассматриваются главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас и Альваро Арбелоа.