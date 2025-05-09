Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

9 мая, 15:10

«Байер» объявил об уходе Хаби Алонсо по окончании сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо покинет команду по окончании сезона-2024/25, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб удовлетворил просьбу испанца досрочно расторгнуть контракт, который изначально был рассчитан до лета 2026 года, в конце этого сезона. «Байер 04» объявит о своем преемнике на посту главного тренера в ближайшее время», — говорится в заявлении «Байера».

Хаби Алонсо.Официально: Алонсо уйдет из «Байера» в конце сезона. Баска ждут в «Реале» с распростертыми объятьями

По информации СМИ, 43-летний Алонсо уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом».

Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году. Под его руководством команда стала чемпионом Германии-2023/24, выиграла Кубок и Суперкубок страны.

Источник: ФК Байер
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Байер
Хаби Алонсо
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
СМИ сообщили об отказе США от предложения Мадуро покинуть пост президента позже
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Посол РФ в США заявил об отказе Госдепа возобновить авиасообщение с Россией
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Denissimo

    куда без петросянов

    09.05.2025

  • serkonol

    карло не уходит, а его попросили уйти. вероятно, не могут простить два разгрома от барсы и арсенала. анчелотти с никакущим реалом выиграл лч в 22-м, в 23-м был провал, а в 24-м снова победа в лч. папа карло правильно сказал, что невозможно постоянно выигрывать. команда почти весь сезон играет без основных защитников. на мой взгляд, клуб по-свински поступает с анчелотти. а алонсо поторопился принять предложение.

    09.05.2025

  • ёzhic8

    сырой он, что такое два сезона с Байером? но талантливый так что Реал всё равно бы пришёл за ним, не через год так ненамного позже

    09.05.2025

  • ValeraK

    Да, балтийцы ждут!)

    09.05.2025

  • Был тут

    Карло уходит, это понятно. Реал возьмет нового тренера на следующий сезон, сейчас идеальное время заходить, Реал зовет на пике, ему не нужны тренеры сделавшие "когда то какие то рекорды"

    09.05.2025

  • Highlander

    В Балтику теперь. Вместо Талалаева?

    09.05.2025

  • Секир-башка

    «Реал» заплатит «Байеру» 12+ млн евро за Хаби Алонсо (журналист Бен Джейкобс)

    09.05.2025

  • Секир-башка

    А он мог бы кого-нибудь перетащить из Байера в Реал. Там есть кого пригласить. Ну скажем Гримальдо.

    09.05.2025

  • ёzhic8

    Недосказанность Первый год шикарный, второй на 4 с плюсом На третий мог бы остаться и ответить на вопросы про второй сезон, да и мясом обрасти. Реал никуда бы не делся

    09.05.2025

  • Denissimo

    "испанца" ))) еще бы написали "этого, как его там"

    09.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Значит, Реал..

    09.05.2025

  • ValeraK

    Чкрчесов возглавит

    09.05.2025

  • инок

    Хорошую работу проделал Алонсо, принес первое в истории клуба чемпионство, приняв при этом команду в шаге от зоны вылета. Удачи ему в Мадриде!

    09.05.2025

    • Нойер — о чемпионстве «Баварии»: «Этот титул особенный. Команда сплотилась еще сильнее»

    Хаби Алонсо поблагодарил игроков и болельщиков «Байера»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
    2
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    3
    		 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
    4
    		 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
    5
    		 Байер 10 6 2 2 24-14 20
    6
    		 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
    13
    		 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
    14
    		 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
    15
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    16
    		 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
    17
    		 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
    18
    		 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 13
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 6
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 6
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 4
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 5 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 8 1 2
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 8 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости