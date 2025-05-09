«Байер» объявил об уходе Хаби Алонсо по окончании сезона

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо покинет команду по окончании сезона-2024/25, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб удовлетворил просьбу испанца досрочно расторгнуть контракт, который изначально был рассчитан до лета 2026 года, в конце этого сезона. «Байер 04» объявит о своем преемнике на посту главного тренера в ближайшее время», — говорится в заявлении «Байера».

По информации СМИ, 43-летний Алонсо уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом».

Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году. Под его руководством команда стала чемпионом Германии-2023/24, выиграла Кубок и Суперкубок страны.