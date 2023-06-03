Хенесс: «Осимхен очень хорош, но он совершенно недоступен «Баварии»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением о поиске форварда для команды.

«Коло-Муани очень хороший игрок. Думаю, что Виктор Осимхен тоже хорош, но, на мой взгляд, он совершенно недоступен. Харри Кейн? Нет. Но ясно, что мы ищем девятку, она жизненно важна в футболе», — приводит слова Хенесса Suddeutsche Zeitung.

Помимо Коло-Муани, Осимхена и Кейна, баварцы проявляют интерес к форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу.