Защитник «Вольфсбурга» ван де Вен: «Играть за «Ливерпуль» — моя мечта»

Защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен рассказал, что хотел бы играть за «Ливерпуль».

«Однажды я ходил на стадион «Ливерпуля» со своим отцом, — цитирует Sky Sports игрока. — Это было на Рождество, в день подарков. «Ливерпуль» тогда играл против «Арсенала». Это было безумие. Когда начали петь «You'll Never Walk Alone», у меня были мурашки по коже, это очень круто. Играть там — моя мечта».

Ван де Вен выступает за «Вольфсбург» с 2021 года. Контракт 22-летнего нидерландца с клубом рассчитан до июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 защитник провел 36 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.