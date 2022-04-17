Гравенберх и Мазрауи со следующего сезона будут выступать за «Баварию»
«Бавария» договорилась о трансферах двух игроков «Аякса». Речь идет о полузащитнике Райане Гравенберхе и защитнике Нуссаире Мазрауи, сообщает Sport1.
Гравенберх в текущем сезоне сыграл за «Аякс» 38 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт 19-летнего полузащитника действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.
Мазрауи провел в текущем сезоне 32 матча, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца амстердамцами истекает в июне 2022 года. По данным Transfermarkta, стоимость футболиста 20 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|
2
|Боруссия Д
|30
|20
|3
|7
|76-43
|63
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|9
|7
|49-34
|51
|
6
|Кельн
|30
|12
|10
|8
|44-44
|46
|
7
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
8
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
9
|Майнц
|30
|11
|6
|13
|43-36
|39
|
10
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
11
|Боруссия М
|30
|10
|7
|13
|42-55
|37
|
12
|Бохум
|30
|10
|6
|14
|30-43
|36
|
13
|Вольфсбург
|30
|10
|4
|16
|34-51
|34
|
14
|Аугсбург
|30
|8
|8
|14
|34-47
|32
|
15
|Герта
|30
|8
|5
|17
|32-66
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|36-53
|28
|
17
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|0 : 1
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|6 : 1
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|0 : 0
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|3 : 0
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|1 : 3
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|- : -
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|18
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|25
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5