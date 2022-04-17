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Сегодня, 17:35

Гравенберх и Мазрауи со следующего сезона будут выступать за «Баварию»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Бавария» договорилась о трансферах двух игроков «Аякса». Речь идет о полузащитнике Райане Гравенберхе и защитнике Нуссаире Мазрауи, сообщает Sport1.

Гравенберх в текущем сезоне сыграл за «Аякс» 38 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт 19-летнего полузащитника действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

Мазрауи провел в текущем сезоне 32 матча, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца амстердамцами истекает в июне 2022 года. По данным Transfermarkta, стоимость футболиста 20 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
2-й тайм

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
ФК Аякс
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 22 3 4 86-29 69
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
7
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
8
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
11
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.04 16:30
Аугсбург – Герта
 0 : 1
16.04 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 6 : 1
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 0 : 0
16.04 16:30
Фрайбург – Бохум
 3 : 0
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 1 : 3
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 - : -
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
 - : -
17.04 20:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
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