Гравенберх и Мазрауи со следующего сезона будут выступать за «Баварию»

«Бавария» договорилась о трансферах двух игроков «Аякса». Речь идет о полузащитнике Райане Гравенберхе и защитнике Нуссаире Мазрауи, сообщает Sport1.

Гравенберх в текущем сезоне сыграл за «Аякс» 38 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт 19-летнего полузащитника действует до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

Мазрауи провел в текущем сезоне 32 матча, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца амстердамцами истекает в июне 2022 года. По данным Transfermarkta, стоимость футболиста 20 миллионов евро.