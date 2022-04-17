В «Баварии» поддержали Нагельсманна

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан выразил поддержку главному тренеру команды Юлиану Нагельсманну.

«Мы хотим подчеркнуть, что полностью уверены в Нагельсманне и хотим продолжать с ним этот путь. Он знает, что важно для нас — это развитие молодых футболистов.

Конечно, мы хотим укрепить свою команду. Мы знали, что Юлиан — молодой специалист. Это то, чего мы хотели. Знали, что, возможно, будут какие-то проблемы, но это часть работы", — цитирует функционера Sport1.

Ранее появилась информация, что нпадающий «Баварии» Роберт Левандовски недоволен главным тренером команды. 33-летнему поляку не нравятся тактика тренера и его методы работы.