Горецка готов покинуть «Баварию» ради «Барселоны», «Ливерпуля» и «Реала»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не хочет уходить из мюнхенского клуба, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист готов покинуть мюнхенцев только ради «Барселоны», «Ливерпуля» и «Реала».

На данный момент игроком интересуются несколько клубов МЛС.

В прошлом сезоне Горецка провел 30 матчей за «Баварию» в бундеслиге, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт немца с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.