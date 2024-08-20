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Сегодня, 10:11

Горецка готов покинуть «Баварию» ради «Барселоны», «Ливерпуля» и «Реала»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не хочет уходить из мюнхенского клуба, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист готов покинуть мюнхенцев только ради «Барселоны», «Ливерпуля» и «Реала».

На данный момент игроком интересуются несколько клубов МЛС.

В прошлом сезоне Горецка провел 30 матчей за «Баварию» в бундеслиге, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт немца с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Леон Горецка
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Реал
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