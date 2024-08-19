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19 августа, 23:38

«Айнтрахт» из Франкфурта разгромил «Айнтрахт» из Брауншвейга в Кубке Германии

Руслан Минаев
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Франкфуртский «Айнтрахт» на выезде разгромил «Айнтрахт» из Брауншвейга в матче 1/32 финала Кубка Германии — 4:1.

Дубль у гостей оформил Уго Экитике, еще один гол с передачи французского форварда забил Фарес Шаиби. В концовке встречи отметился Игор Матанович. У хозяев единственный гол забил Левенте Сабо.

Следующий соперник «Айнтрахта» в Кубке Германии определится после жеребьевки.

Германия. Кубок. 1/32 финала
19 авг, 21:45. Eintracht-Stadion (Брауншвейг)
Айнтрахт Бр
1:4
Айнтрахт Ф

Футбол
ФК Айнтрахт (Брауншвейг)
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
0
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«Вольфсбург» и «Вердер» вышли в 1/16 финала Кубка Германии
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 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
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