«Айнтрахт» из Франкфурта разгромил «Айнтрахт» из Брауншвейга в Кубке Германии

Франкфуртский «Айнтрахт» на выезде разгромил «Айнтрахт» из Брауншвейга в матче 1/32 финала Кубка Германии — 4:1.

Дубль у гостей оформил Уго Экитике, еще один гол с передачи французского форварда забил Фарес Шаиби. В концовке встречи отметился Игор Матанович. У хозяев единственный гол забил Левенте Сабо.

Следующий соперник «Айнтрахта» в Кубке Германии определится после жеребьевки.