«Унион» победил «Герту» и вернулся на второе место в бундеслиге
«Унион» на выезде победил «Герту» в матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
Команда из Берлина набрала 36 очков и вернулась на второе место в бундеслиге. У «Баварии» также 36 очков, но у мюнхенцев также есть матч в запасе.
«Герта», с которой работает бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц, остается в зоне вылета, занимая 17-ю строчку (14 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|
2
|Унион Б
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|
3
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|
4
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|
5
|Боруссия Д
|17
|10
|1
|6
|31-25
|31
|
6
|Айнтрахт Ф
|17
|9
|4
|4
|36-25
|31
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|17
|7
|3
|7
|30-28
|24
|
11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|
12
|Кельн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|
13
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|
14
|Аугсбург
|18
|5
|3
|10
|23-33
|18
|
15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|
17
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|
18
|Шальке
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Штутгарт
|2 : 1
|28.01
|17:30
|
Фрайбург – Аугсбург
|3 : 1
|28.01
|17:30
|
Герта – Унион Б
|0 : 2
|28.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|1 : 4
|28.01
|17:30
|
Майнц – Бохум
|5 : 2
|28.01
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|2 : 1
|28.01
|20:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.01
|17:30
|
Шальке – Кельн
|- : -
|29.01
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|13
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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