«Унион» победил «Герту» и вернулся на второе место в бундеслиге

«Унион» на выезде победил «Герту» в матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

Команда из Берлина набрала 36 очков и вернулась на второе место в бундеслиге. У «Баварии» также 36 очков, но у мюнхенцев также есть матч в запасе.

«Герта», с которой работает бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц, остается в зоне вылета, занимая 17-ю строчку (14 очков).