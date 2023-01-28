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Сегодня, 19:25

«Унион» победил «Герту» и вернулся на второе место в бундеслиге

Иван Шитик
Корреспондент
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«Унион» на выезде победил «Герту» в матче 18-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

Команда из Берлина набрала 36 очков и вернулась на второе место в бундеслиге. У «Баварии» также 36 очков, но у мюнхенцев также есть матч в запасе.

«Герта», с которой работает бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц, остается в зоне вылета, занимая 17-ю строчку (14 очков).

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 17:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
0:2
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
5:2
Бохум

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:1
Аугсбург
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 0
Айнтрахт Ф 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Аугсбург
ФК Бохум
ФК Герта
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм», «Вердер» победил «Вольфсбург»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 10 6 1 51-15 36
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
5
 Боруссия Д 17 10 1 6 31-25 31
6
 Айнтрахт Ф 17 9 4 4 36-25 31
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 17 7 3 7 30-28 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
Результаты / календарь
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 2 : 1
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 0 : 2
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 1 : 4
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 5 : 2
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 2 : 1
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 - : -
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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