Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

2 марта, 23:25

«Гамбург» в серии пенальти победил «Карслруэ» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Иван Шитик
Корреспондент

«Гамбург» вышел в полуфинал Кубка Германии. В 1/4 финала команда в серии пенальти победила «Карслруэ».

Основное время и дополнительное время закончились со счетом 2:2. В серии пенальти удачливее были игроки «Гамбурга» — 3:2.

Ранее в полуфинал турнира уже вышли «Унион» и «Лейпциг». Последний полуфиналист определится в паре «Бохума» и «Фрайбурга».

ФК Гамбург
ФК Карлсруэ
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейпциг» Тедеско вышел в полуфинал Кубка Германии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости