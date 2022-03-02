«Гамбург» в серии пенальти победил «Карслруэ» и вышел в полуфинал Кубка Германии

«Гамбург» вышел в полуфинал Кубка Германии. В 1/4 финала команда в серии пенальти победила «Карслруэ».

Основное время и дополнительное время закончились со счетом 2:2. В серии пенальти удачливее были игроки «Гамбурга» — 3:2.

Ранее в полуфинал турнира уже вышли «Унион» и «Лейпциг». Последний полуфиналист определится в паре «Бохума» и «Фрайбурга».