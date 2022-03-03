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Сегодня, 01:32

«Фрайбург» обыграл «Бохум» в 1/4 финала Кубка Германии

Евгений Козинов
Корреспондент

«Фрайбург» переиграл «Бохум» в матче 1/4 финала Кубка Германии — 2:1. Игра прошла в Бохуме.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине Нильс Петерсен вывел гостей вперед, но спустя несколько минут Себастьян Польтер вернул равновесие.

Больше голов в основное время забито не было, поэтому игра перешла в дополнительное время, где единственный мяч забил Роланд Шаллаи на 120-й минуте.

Ранее в полуфинал вышли «Лейпциг», «Гамбург» и «Унион».

Германия. Кубок. 1/4 финала
02 мар, 20:45. Rewirpower-Stadion (Бохум)
Бохум
1:2
Фрайбург
Голы
Петерсен, 51 (0:1), Польтер, 64 (1:1), Шоллои, 120 (1:2)
Бохум
Риманн Гамбоа Стафилидис (Данилу Соарес, 83) Лайч Белла-Котчап Остераге (Левен, 59) Лосийя Реджбецай Асано (Пантович, 83) Хольтманн (Антви-Аджей, 90) Локадиа (Польтер, 46)
Фрайбург
Флеккен Линхарт Шлоттербек Кюблер Гюнтер Эггештайн Хефлер Петерсен (Демирович, 72) Шаде (Вайсхаупт, 81) Чон У Ен (Хелер, 71) Грифо (Шоллои, 72, Гульде, 120)
Судьи
Шредер (Германия)

Футбол
ФК Бохум
ФК Фрайбург
0
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«Гамбург» в серии пенальти победил «Карслруэ» и вышел в полуфинал Кубка Германии
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
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34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Боруссия Д

 16
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Флориан Вирц

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 10
Андрей Крамарич

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Хоффенхайм

 7
И К Ж
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Вольфсбург

 21 2 2
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Майнц

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Байер

 19 1 4
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