«Фрайбург» обыграл «Бохум» в 1/4 финала Кубка Германии

«Фрайбург» переиграл «Бохум» в матче 1/4 финала Кубка Германии — 2:1. Игра прошла в Бохуме.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине Нильс Петерсен вывел гостей вперед, но спустя несколько минут Себастьян Польтер вернул равновесие.

Больше голов в основное время забито не было, поэтому игра перешла в дополнительное время, где единственный мяч забил Роланд Шаллаи на 120-й минуте.

Ранее в полуфинал вышли «Лейпциг», «Гамбург» и «Унион».