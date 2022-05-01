Форвард «Боруссии» Холанн отреагировал на смерть своего агента Мино Райолы

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал информацию о смерти своего агента Мино Райолы.

«Лучший», — написал Холанн в соцсети, прикрепив совместное фото с Райолой.

Райола в последнее время лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии. 28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.