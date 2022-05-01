Форвард «Боруссии» Холанн отреагировал на смерть своего агента Мино Райолы
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал информацию о смерти своего агента Мино Райолы.
«Лучший», — написал Холанн в соцсети, прикрепив совместное фото с Райолой.
Райола в последнее время лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии. 28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.
Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|31
|16
|7
|8
|72-44
|55
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|31
|16
|6
|9
|66-33
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Айнтрахт Ф
|31
|10
|10
|11
|42-44
|40
|
11
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
13
|Боруссия М
|31
|10
|8
|13
|45-58
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|29.04
|21:30
|
Унион Б – Гр. Фюрт
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Арминия – Герта
|1 : 1
|30.04
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 4
|30.04
|16:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 4
|30.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|3 : 1
|30.04
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|1 : 1
|30.04
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|3 : 4
|2.05
|21:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.05
|21:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|
|
Патрик Шик
Байер
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6