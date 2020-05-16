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«Боруссия» Д — «Шальке»: видеотрансляция матча бундеслиги

13:00
«Боруссия» на своем поле примет «Шальке». Фото twitter.com/BVB
«Боруссия» на своем поле примет «Шальке». Фото twitter.com/BVB
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В субботу, 16 мая, состоится матч 26-го тура чемпионата Германии, в котором дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Шальке». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Боруссия» Д — «Шальке» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Боруссия» Д — «Шальке»

Боруссия Д — Шальке-04

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии» — 1,50, ничья — 4,45, победа «Шальке» — 6,00.

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