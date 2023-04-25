Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 03:04

Блинд покинет «Баварию» летом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Баварии» Дэйли Блинд покинет клуб, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, мюнхенцы не будут продлевать контракт с 33-летним голландцем, который истекает летом 2023 года. У игрока уже есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Блинд присоединился к «Баварии» зимой этого года в качестве свободного агента. На его счету четыре матча за команду.

Дэйли Блинд
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алаев оценил уровень работы судей в матчах чемпионата России
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» продлит контракт с Эрнандесом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 29 16 7 6 44-31 55
4
 Фрайбург 29 15 8 6 45-37 53
5
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 53-37 51
6
 Байер 29 14 5 10 53-41 47
7
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 29 9 9 11 43-46 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 29 5 9 15 26-56 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 21:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
29.04 16:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
29.04 16:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
29.04 16:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
29.04 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
29.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
29.04 19:30
Шальке – Вердер
 - : -
30.04 16:30
Бавария – Герта
 - : -
30.04 18:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости