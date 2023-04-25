Блинд покинет «Баварию» летом

Защитник «Баварии» Дэйли Блинд покинет клуб, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, мюнхенцы не будут продлевать контракт с 33-летним голландцем, который истекает летом 2023 года. У игрока уже есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Блинд присоединился к «Баварии» зимой этого года в качестве свободного агента. На его счету четыре матча за команду.