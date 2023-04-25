Блинд покинет «Баварию» летом
Защитник «Баварии» Дэйли Блинд покинет клуб, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, мюнхенцы не будут продлевать контракт с 33-летним голландцем, который истекает летом 2023 года. У игрока уже есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Блинд присоединился к «Баварии» зимой этого года в качестве свободного агента. На его счету четыре матча за команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|66-39
|60
|
2
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|
3
|Унион Б
|29
|16
|7
|6
|44-31
|55
|
4
|Фрайбург
|29
|15
|8
|6
|45-37
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|53-37
|51
|
6
|Байер
|29
|14
|5
|10
|53-41
|47
|
7
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|
8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|11
|9
|9
|49-45
|42
|
10
|Боруссия М
|29
|9
|9
|11
|43-46
|36
|
11
|Кельн
|29
|8
|11
|10
|40-47
|35
|
12
|Вердер
|29
|10
|5
|14
|47-56
|35
|
13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|
14
|Хоффенхайм
|29
|8
|5
|16
|39-50
|29
|
15
|Бохум
|29
|8
|3
|18
|32-66
|27
|
16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|
17
|Шальке
|29
|5
|9
|15
|26-56
|24
|
18
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|21:30
|
Бохум – Боруссия Д
|- : -
|29.04
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
|29.04
|16:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|29.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|29.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|29.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|29.04
|19:30
|
Шальке – Вердер
|- : -
|30.04
|16:30
|
Бавария – Герта
|- : -
|30.04
|18:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|25
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|26
|1
|6
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