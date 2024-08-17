«Байер» обыграл «Штутгарт» по пенальти и впервые стал обладателем Суперкубка Германии
«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2:2 (пен. 4-3).
В основное время матча у «Байера» отличились Виктор Бонифаце и Патрик Шик. В составе «Штутгарта» голы забили Энцо Мийо и Дениз Ундав.
На 37-й минуте нападающий леверкузенцев Мартин Террье был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались «фармацевты» — 4:3.
«Байер» впервые в своей истории стал победителем Суперкубка Германии.
В 1993 году в решающем матче Кубка немецкой лиги «Байер» уступил по пенальти «Вердеру» (2:2, 6-7).
В прошлом сезоне команда Хаби Алонсо стала чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. «Штутгарт» занял второе место в таблице бундеслиги.
Положение команд
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|И
|В
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|П
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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