«Байер» обыграл «Штутгарт» по пенальти и впервые стал обладателем Суперкубка Германии

«Байер» обыграл «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2:2 (пен. 4-3).

В основное время матча у «Байера» отличились Виктор Бонифаце и Патрик Шик. В составе «Штутгарта» голы забили Энцо Мийо и Дениз Ундав.

На 37-й минуте нападающий леверкузенцев Мартин Террье был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались «фармацевты» — 4:3.

«Байер» впервые в своей истории стал победителем Суперкубка Германии.

В 1993 году в решающем матче Кубка немецкой лиги «Байер» уступил по пенальти «Вердеру» (2:2, 6-7).

В прошлом сезоне команда Хаби Алонсо стала чемпионом Германии и обладателем Кубка страны. «Штутгарт» занял второе место в таблице бундеслиги.