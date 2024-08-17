«Байер» — «Штутгарт»: смотреть трансляцию матча Суперкубка Германии
В матче Суперкубка Германии 2024 сыграют «Байер» и «Штутгарт»
«Байер» и «Штутгарт» сыграют в матче Суперкубка Германии в субботу, 17 августа. Игра пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене. Начало — в 21:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Байер» — «Штутгарт» покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте холдинга matchtv.ru.
В сезоне-2023/24 «Байер» выиграл чемпионат Германии и Кубок страны, не потерпев ни одного поражения в этих турнирах. «Штутгарт» получил право сыграть в Суперкубке благодаря попаданию на второе место в бундеслиге (клуб опередил «Баварию» за одно очко).
Оба матча команд в чемпионате Германии сезона-2023/24 завершись вничью (1:1 в первом круге и 2:2 — во втором). В четвертьфинале Кубка «Байер» победил «Штутгарт» со счетом 3:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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