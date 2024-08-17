«Байер» и «Штутгарт» сыграют в матче Суперкубка Германии в субботу, 17 августа. Игра пройдет на «Бай-Арене» в Леверкузене. Начало — в 21:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Байер» — «Штутгарт» покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте холдинга matchtv.ru.

В сезоне-2023/24 «Байер» выиграл чемпионат Германии и Кубок страны, не потерпев ни одного поражения в этих турнирах. «Штутгарт» получил право сыграть в Суперкубке благодаря попаданию на второе место в бундеслиге (клуб опередил «Баварию» за одно очко).

Оба матча команд в чемпионате Германии сезона-2023/24 завершись вничью (1:1 в первом круге и 2:2 — во втором). В четвертьфинале Кубка «Байер» победил «Штутгарт» со счетом 3:2.