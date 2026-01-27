«Байер» арендовал вратаря Омлина у гладбахской «Боруссии»
Голкипер «Боруссии» из Менхенгладбаха Йонас Омлин на правах аренды перешел в «Байер», сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
Омлин выступал за «Боруссию» с 2023 года. Он провел 36 матчей, пропустил 63 мяча и 8 раз отыграл на ноль. В этом сезоне 32-летний швейцарец ни разу не выходил на поле.
После 18 матчей «Байер» с 32 очками занимает шестое место в Бундеслиге. Гладбахская «Боруссия» идет десятой — 20 очков в 19 играх.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|16
|2
|1
|72-16
|50
|
2
|Боруссия Д
|19
|12
|6
|1
|38-17
|42
|
3
|Хоффенхайм
|19
|12
|3
|4
|40-22
|39
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|11
|3
|5
|37-25
|36
|
5
|Штутгарт
|19
|11
|3
|5
|36-26
|36
|
6
|Байер
|18
|10
|2
|6
|35-25
|32
|
7
|Айнтрахт Ф
|19
|7
|6
|6
|39-42
|27
|
8
|Фрайбург
|19
|7
|6
|6
|31-32
|27
|
9
|Унион Б
|19
|6
|6
|7
|24-30
|24
|
10
|Боруссия М
|19
|5
|5
|9
|23-32
|20
|
11
|Кельн
|19
|5
|5
|9
|28-32
|20
|
12
|Аугсбург
|19
|5
|4
|10
|22-36
|19
|
13
|Вольфсбург
|19
|5
|4
|10
|28-41
|19
|
14
|Гамбург
|18
|4
|6
|8
|17-27
|18
|
15
|Вердер
|19
|4
|6
|9
|21-37
|18
|
16
|Майнц
|19
|3
|6
|10
|21-32
|15
|
17
|Ст-Паули
|19
|3
|5
|11
|17-32
|14
|
18
|Хайденхайм
|19
|3
|4
|12
|17-42
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.01
|22:30
|Кельн – Вольфсбург
|- : -
|31.01
|17:30
|Аугсбург – Ст-Паули
|- : -
|31.01
|17:30
|Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|31.01
|17:30
|Хоффенхайм – Унион Б
|- : -
|31.01
|17:30
|РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|31.01
|17:30
|Вердер – Боруссия М
|- : -
|31.01
|20:30
|Гамбург – Бавария
|- : -
|1.02
|17:30
|Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|1.02
|19:30
|Боруссия Д – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|11
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|10
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|14
|
|
Луис Диас
Бавария
|9
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Пауль Небель
Майнц
|15
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|15
|1
|5
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|13
|1
|1
