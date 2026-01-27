Футбол
27 января, 11:15

«Байер» арендовал вратаря Омлина у гладбахской «Боруссии»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Боруссии» из Менхенгладбаха Йонас Омлин на правах аренды перешел в «Байер», сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Омлин выступал за «Боруссию» с 2023 года. Он провел 36 матчей, пропустил 63 мяча и 8 раз отыграл на ноль. В этом сезоне 32-летний швейцарец ни разу не выходил на поле.

После 18 матчей «Байер» с 32 очками занимает шестое место в Бундеслиге. Гладбахская «Боруссия» идет десятой — 20 очков в 19 играх.

ФК Байер
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Журналист Плеттенберг: «Бавария» ведет переговоры о продлении контракта с Кейном

«Санкт-Паули» реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте и сыграл вничью с «Лейпцигом»
