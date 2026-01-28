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28 января, 00:27

«Санкт-Паули» реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте и сыграл вничью с «Лейпцигом»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 1:1. Игра проходила на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.

На 66-й минуте 19-летний ивуарийский нападающий гостей Ян Диоманде открыл счет. Хозяева отыгрались в концовке — на 3-й добавленной минуте полузащитник Мартейн Карс реализовал пенальти.

«Лейпциг» набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» идет на 17-й строчке — 14 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 16-й тур.
27 января, 22:30. Миллернтор (Гамбург)
Санкт-Паули
1:1
РБ Лейпциг

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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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