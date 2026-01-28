«Санкт-Паули» реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте и сыграл вничью с «Лейпцигом»

«Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 1:1. Игра проходила на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.

На 66-й минуте 19-летний ивуарийский нападающий гостей Ян Диоманде открыл счет. Хозяева отыгрались в концовке — на 3-й добавленной минуте полузащитник Мартейн Карс реализовал пенальти.

«Лейпциг» набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» идет на 17-й строчке — 14 очков.