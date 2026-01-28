«Санкт-Паули» реализовал пенальти на 3-й добавленной минуте и сыграл вничью с «Лейпцигом»
«Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» в матче 16-го тура чемпионата Германии — 1:1. Игра проходила на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.
На 66-й минуте 19-летний ивуарийский нападающий гостей Ян Диоманде открыл счет. Хозяева отыгрались в концовке — на 3-й добавленной минуте полузащитник Мартейн Карс реализовал пенальти.
«Лейпциг» набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» идет на 17-й строчке — 14 очков.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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