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Сегодня, 16:49

18-летний полузащитник «Байера» Флориан Виртц может перейти в «Баварию»

«Бавария» интересуется 18-летним полузащитником «Байера» Виртцем
Карен Саркисян
Корреспондент

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Флориану Виртцу, сообщает Bild.

По информации источника, представители мюнхенского клуба встречались с семьей 18-летнего немца.

В нынешнем сезоне Виртц забил восемь мячей и отдал 12 результативных передач в 24 матчах за «Байер». Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 70 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1485224302165348352

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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ФК Байер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
16
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 0 : 2
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
 5 : 1
22.01 17:30
Боруссия М – Унион Б
 1 : 2
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 2 : 1
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 2 : 0
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 2 : 3
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 2 : 2
23.01 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
23.01 19:30
Герта – Бавария
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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