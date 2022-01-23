18-летний полузащитник «Байера» Флориан Виртц может перейти в «Баварию»
«Бавария» интересуется 18-летним полузащитником «Байера» Виртцем
«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Флориану Виртцу, сообщает Bild.
По информации источника, представители мюнхенского клуба встречались с семьей 18-летнего немца.
В нынешнем сезоне Виртц забил восемь мячей и отдал 12 результативных передач в 24 матчах за «Байер». Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 70 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
16
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Арминия
|0 : 2
|22.01
|17:30
|
Байер – Аугсбург
|5 : 1
|22.01
|17:30
|
Боруссия М – Унион Б
|1 : 2
|22.01
|17:30
|
Гр. Фюрт – Майнц
|2 : 1
|22.01
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|2 : 0
|22.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|22.01
|20:30
|
Бохум – Кельн
|2 : 2
|23.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|23.01
|19:30
|
Герта – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3
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