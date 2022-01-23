18-летний полузащитник «Байера» Флориан Виртц может перейти в «Баварию»

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Флориану Виртцу, сообщает Bild.

По информации источника, представители мюнхенского клуба встречались с семьей 18-летнего немца.

В нынешнем сезоне Виртц забил восемь мячей и отдал 12 результативных передач в 24 матчах за «Байер». Контракт полузащитника с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 70 миллионов евро.