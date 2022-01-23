Лунев не сомневается в том, что Азмун усилит «Байер»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев прокомментировал переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в его команду.

«Насколько хорошо, что за «Байер» будет выступать мой бывший одноклубник? Отлично со всех сторон: для Азмуна, для «Байера», для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить «Байер». Общались ли уже с Азмуном? Переписывались. Какие советы мог бы ему дать при переходе в «Байер»? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать», — приводит ТАСС слова Лунева.

Вчера, 22 января «Байер» объявил, что подписал контракт с Азмуном до 2027 года, при этом 27-летний иранец начнет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23, а нынешний сезон доиграет в составе «Зенита».

Лунев играл вместе с Азмуном за «Зенит» с февраля 2019 года по июль 2021 года.