Лунев не сомневается в том, что Азмун усилит «Байер»
Вратарь «Байера» Андрей Лунев прокомментировал переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в его команду.
«Насколько хорошо, что за «Байер» будет выступать мой бывший одноклубник? Отлично со всех сторон: для Азмуна, для «Байера», для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить «Байер». Общались ли уже с Азмуном? Переписывались. Какие советы мог бы ему дать при переходе в «Байер»? Получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать», — приводит ТАСС слова Лунева.
Вчера, 22 января «Байер» объявил, что подписал контракт с Азмуном до 2027 года, при этом 27-летний иранец начнет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23, а нынешний сезон доиграет в составе «Зенита».
Лунев играл вместе с Азмуном за «Зенит» с февраля 2019 года по июль 2021 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
16
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
|21.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Арминия
|0 : 2
|22.01
|17:30
|
Байер – Аугсбург
|5 : 1
|22.01
|17:30
|
Боруссия М – Унион Б
|1 : 2
|22.01
|17:30
|
Гр. Фюрт – Майнц
|2 : 1
|22.01
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|2 : 0
|22.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|22.01
|20:30
|
Бохум – Кельн
|2 : 2
|23.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|23.01
|19:30
|
Герта – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3