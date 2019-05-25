"Бавария" оформила дубль, в 19-й раз выиграв Кубок Германии

"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв в финальном матче "Лейпциг" (3:0). Роберт Левандовски оформил дубль, еще один гол на счету у Кингсли Комана.

Ранее мюнхенцы в 29-й раз стали чемпионами Германии (и седьмой раз подряд). Таким образом, "Бавария" сделала золотой дубль.

Кубок Германии

Финал

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:3 (0:1)

Голы: Левандовски, 29 (0:1). Коман, 78 (0:2). Левандовски, 85 (0:3).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан (Упамекано, 70), Конате (Айдара, 82), Хальстенберг, Забитцер, Адамс (Ляймер, 65), Форсберг, Кампль, Поульсен, Вернер.

"Бавария": Нойер, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Гнабри (Роббен, 73), Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Толиссо, 65), Мюллер, Коман (Рибери, 87), Левандовски.

Предупреждения: Упамекано, 82. Левандовски, 86.

Судья: Штилер (Германия).

25 мая. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

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