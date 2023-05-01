Стало известно, как команды будут определяться с исполнителями пенальти в ретро-матче

Тренер сталинградского «Динамо» Валерий Газзаев и бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, как команды будут определяться с исполнителями пенальти в ретро-матче.

— Определились ли с бьющими в случае пенальти?

Газзаев: «Никто не думал о пенальти, если такое будет, определимся с бьющими после матча»

Романцев: «В знаменитом матче с «Наполи» в Москве мы не определяли пятерку заранее. Встали в кружочек, и кто посвежее били пенальти. В мою бытность мы никогда пенальтистов не назначали. Били по самочувствию»

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.