Руслан Малиновский: "Зачем мы приехали в сборную Украины?"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский после товарищеского матча с Мальтой (0:1) отметил, что тренерскому штабу стоит задуматься над тем, зачем некоторые игроки приезжают в состав национальной команды. По его словам, недопустимо проигрывать такому слабому сопернику.

- Результат не очень приятный, - приводит "Террикон" слова Малиновского. - Думаю, недопустимо проигрывать такой команде. Сейчас у тренерского штаба и у нас много почвы для размышлений: зачем мы здесь, зачем мы приехали в сборную?

Это футбол, понимаете. Старались контролировать игру, но пропустили нелепый мяч. Они стали тянуть время, отбиваться и встали всей командой сзади. Но нужно искать и положительные моменты. Надеюсь, это нас встряхнет перед Финляндией, и мы покажем настоящий футбол. Постараемся извлечь из негатива позитивные моменты.