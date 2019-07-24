"Реал" по пенальти обыграл "Арсенал", Бэйл отметился голом

"Реал" выиграл у "Арсенала" (2:2, пен. - 3:2) в матче Международного кубка чемпионов.

В основное время у испанского клуба забили Марко Асенсио и Гарет Бэйл, которому, как сообщалось ранее, "Реал" ищет новый клуб, так как намерен продать его. Асенсио получил травму и покинул поле на носилках. У "Арсенала" забивали Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Обе команды заканчивали матч в меньшинстве. У "Реала" на девятой минуте был удален Начо, а у "Арсенала" на 40-й минуте красную карточку получил Сократис Папастатопулос.

Международный кубок чемпионов

"Реал" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 2:2 (0:2). Пенальти - 3:2

Голы: Ляказетт, 10 - с пенальти (0:1). Обамеянг, 24 (0:2). Бэйл, 56 (1:2). Асенсио, 59 (2:2).

Серия пенальти: Нелсон - 0:1. Бэйл - 0:1 (вратарь). Джака - 0:1 (вратарь). Иско - 1:1. Сака - 1:2. Варан - 2:2. Монреаль - 2:2 (штанга). Винисиус Жуниор - 3:2. Бертон - 3:2 (мимо).

"Реал": Навас (Куртуа, 46), Серхио Рамос (де ла Фуэнте, 65), Начо, Менди (Марселу, 46), Карвахаль (Одриосола, 46), Модрич (Фидальго, 65), Кроос (Сеоане, 65), Йович (Варан, 16), Васкес (Иско, 46), Бензема (Бэйл, 46), Азар (Асенсио, 46. Винисиус Жуниор, 65).

"Арсенал": Мартинес, Папастатопулос, Колашинац, Чемберс, Джака, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Монреаль, 46), Езил (Бертон, 74), Мхитарян (Сака, 74), Ляказетт (Нкетиа, 74), Обамеянг (Нелсон, 74).

Предупреждения: Начо, 5. Карвахаль, 26. Папастатопулос, 38.

Удаления: Начо, 9. Папастатопулос, 40.

Судья: Форд (США).

24 июля. Лэндовер. Стадион "FedExField".