Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч против Бразилии

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Бразилии сообщил, что выйдет в стартом составе.

Как сообщает L'Equipe, 27-летний француз, который недавно восстановился после травмы, не уверен, что сыграет весь матч, но его физическое состояние позволяет ему выйти в старте.

В марте Мбаппе из-за проблем с коленом пропустил три игры чемпионата Испании, а в воскресном матче против «Атлетико» (3:2) сыграл всего 26 минут.

В этом сезоне французский форвард принял участие в 35 матчах за «Реал», забил 38 голов и сделал 6 голевых передач.

Матч Бразилия — Франция пройдет в США в четверг, 26 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.