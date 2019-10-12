Колумбия и Чили сыграли вничью
21:03
Колумбия и Чили не открыли счет в товарищеском матче в испанском Аликанте. В составе колумбийцев всю игру на поле провел полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.
Товарищеский матч
Колумбия — Чили — 0:0
Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Д.Санчес, Тесильо, Куадрадо, Барриос, Муриэль (Л.Диас, 75), Сапата (Морелос, 23), Мартинес (Лерма, 61), Морено.
Чили: Браво, Исла, Медель (Вегас, 21), П.Диас, Марипан, Парот (Опасо, 53), Видаль (Павес, 90+3), Пульгар, Пинарес (Баэса, 70), А.Санчес (Мора, 88), Орельяна (Рубио, 58).
Предупреждения: Парот, 43. Куадрадо, 50. Видаль, 73. Исла, 79. Рубио, 83.
Судья: Барсело (Гибралтар).
12 октября. Аликанте. Стадион «Jose Rico Perez».
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