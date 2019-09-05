Гол Ананидзе помог Грузии сыграть вничью с Кореей

Сборная Грузии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Кореи — 2:2. Встреча прошла в Стамбуле (Турция). Счет на 40-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе.

Товарищеские матчи

Корея — Грузия — 2:2 (0:1)

Голы: Ананидзе, 40 (0:1). Хван Ый Джо, 48 (1:1). Хван Ый Джо, 85 (2:1). Квилитая, 90 (2:2).

Грузия: Макаридзе, Кашия, Табидзе, Харабадзе, Какабадзе, Ананидзе (Папунашвили, 57), Окриашвили (Гвилия, 57), Казаишвили (Канкава, 80), Абурджания (Квилитая, 57), Китейшвили (Даушвили, 71), Давиташвили (Лобжанидзе, 73).

Предупреждение: Канкава, 90+1.

Судья: Хюсейин Гечек (Турция)

5 сентября. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».