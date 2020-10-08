Франция разгромила Украину, Жиру сделал дубль

В товарищеском матче сборная Франции победила команду Украины (7:1).

Из-за коронавируса украинская команда понесла значительные кадровые потери. Так, в связи с карантином в «Шахтере» все футболисты донецкого клуба не смогли участвовать в игре. Также из-за положительного теста на коронавирус не могли сыграть вратари Юрий Панькив и Андрей Лунин, а Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы. Французы из-за заражения COVID-19 лишились Лео Дюбуа.

В составе победителей дубль сделал Оливье Жиру. Также отличились Эдуардо Камавинга, Корентен Толиссо, Кильян Мбаппе и Антуан Гризманн, а Виталий Миколенко забил в свои ворота. У гостей забил Виктор Цыганков.

Камавинга стал самым молодым автором гола сборной Франции за 106 лет. Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории

Товарищеский матч

Франция — Украина — 7:1 (4:0)

Голы: Камавинга, 9 (1:0). Жиру, 24 (2:0). Жиру, 34 (3:0). Миколенко, 39 — в свои ворота (4:0). Цыганков, 53 (4:1). Толиссо, 65 (5:1). Мбаппе, 82 (6:1). Гризманн, 89 (7:1).

Франция: Манданда (Меньян, 46), Динь, Павар, Лангле, Упамекано (Варан, 46), Н`Зонзи, Толиссо, Ауар (Погба, 59), Камавинга (Гризманн, 59), Жиру (Бен Йеддер, 74), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Украина: Бущан, Макаренко (Шепелев, 62), Михайличенко (Соболь, 46), Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарный, Ярмоленко (Яремчук, 62), Малиновский (Цыганков, 46), Шапаренко, Харатин, Зубков (Безус, 71).

Предупреждения: Малиновский, 43. Харатин, 51. Конопля, 61.

Судья: Трейманис (Латвия).

7 октября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».