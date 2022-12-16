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Сегодня, 13:46

ФИФА задумала товарищеские турниры для команд из четырех конфедераций

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции рассказал, что раз в четыре года будут проводиться товарищеские турниры во время мартовских окон.

«Раз в четыре года планируется использовать мартовские окна для организации товарищеских турниров между четырьмя командами из разных конфедераций. Что-то похожее на Мировую серию ФИФА», — сказал Инфантино.

На данный момент в Катаре проходит чемпионат мира-2022 года. 18 декабря Франция сыграет Аргентиной в финале турнира.

Джанни Инфантино
ФИФА
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