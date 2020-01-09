Джордан Ларссон выйдет в «старте» сборной Швеции на матч с Молдавией

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сыграет за сборную Швеции против Молдавии с первых минут, утверждает Svenskfootball. Товарищеская игра состоится в Катаре 9 января, начало — в 20.00 по московскому времени. Шведы планируют выпустить резервный состав. Для Ларссона это будет дебютная игра за первую сборную.

Ларссон в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «Спартак», забил 6 голов и отдал 1 передачу.