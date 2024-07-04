ЦСКА сыграет с ОФК Белград в Братском кубке по футболу 4 июля

ЦСКА сыграет с ОФК Белград в Братском кубке по футболу в четверг, 4 июля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — ОФК Белград будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.15 мск. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Армейцы в премьер-лиге сезона-2023/24 финишировали на шестом месте в турнирной таблице.

Белградская команда заняла первое место во втором дивизионе страны, заполучив право выступать в элите.

Московский клуб в межсезонье объявил о смене главного тренера. Вместо Владимира Федотова команду возглавил Марко Николич. Ранее сербский специалист уже работал в РПЛ: с 2020-го по 2021-й он тренировал московский «Локомотив».