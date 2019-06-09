Бразилия разгромила Гондурас, Жезус сделал хет-трик

Сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла команду Гондураса (7:0). В составе победителей хет-трик сделал Габриэл Жезус.
Товарищеский матч
Бразилия - Гондурас - 7:0 (3:0)
Голы: Габриэл Жезус, 6 (1:0). Габриэл Жезус, 13 (2:0). Коутинью, 37 - с пенальти (3:0). Габриэл Жезус, 47 (4:0). Нерес, 56 (5:0). Роберту Фирмину, 65 (6:0). Ришарлисон, 70 (7:0).
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва (Миранда, 77), Филипе Луис, Маркиньюс (Эдер Милитау, 46), Коутинью (Эвертон, 66), Каземиру (Фернандинью, 46), Артур (Аллан, 32), Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 55), Нерес, Ришарлисон.
Гондурас: Л.Лопес, М.Фигероа, Исагирре (Альварадо, 80), Э.Фигероа, Крисанто, А.Лопес (Бекелес, 73), Гарридо (Кастельянос, 72), Акоста (Альварес, 46), Киото, Рохас (Чиринос, 46), Элис.
Предупреждения: Каземиру, 28. Рохас, 33. Элис, 66.
Удаление: Киото, 29.
Судья: Кунья (Уругвай).
9 июня. Порту-Алегри. Стадион "Jose Pinheiro Borda".