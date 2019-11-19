Аргентина спаслась в матче с Уругваем, на счету Месси гол и передача

Сборная Аргентины в товарищеском матче сыграла вничью с командой Уругвая — 2:2. Встреча состоялась в Тель-Авиве (Израиль).

У аргентинцев с передачи Лионеля Месси отличился Серхио Агуэро. В конце встречи лидер «Барселоны» реализовал пенальти. У уругвайцев забили Луис Суарес и Эдинсон Кавани. На счету Суареса также результативная передача.

Товарищеские матчи

Аргентина — Уругвай — 2:2 (0:1)

Голы: Кавани, 34 (0:1). Агуэро, 63 (1:1). Л.Суарес, 69 (1:2). Месси, 90+2 — с пенальти (2:2).

Аргентина: Андрада, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Саравия, Паредес (Н.Гонсалес, 79), де Пауль (Г.Родригес, 88), Акунья (Домингес, 68), Месси, Агуэро, Дибала (Мартинес, 76).

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Коатес (Д.Гонсалес, 17), Винья, Весино, Торрейра, Вальверде (Бентанкур, 75), Л.Суарес, Кавани (Лаксальт, 56), Лосано (Б.Родригес, 88).

Предупреждения: Кавани, 39. Паредес, 40. Весино, 43. Годин, 53. Н.Гонсалес, 90+4.

Судья: Райншрайбер (Израиль).

18 ноября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».