Сафонов: «Мне тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей и Невешем»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением об уровне футбола в чемпионатах России и Франции.
Российский голкипер перешел в команду лиги 1 из «Краснодара» летом 2024 года.
«Вообще, наверное, тяжело будет в РПЛ найти футболиста, который сможет сразу запрыгнуть туда. Я это вижу как стопроцентный какой-то перевалочный пункт, иначе это может закончиться разочарованием, что ты приходишь и тебя или отдают в аренду сразу, или ты просто там игрок ротации. Как по мне, самый лучший вариант — тем, кто хорош в РПЛ, пойти в какой-то перевалочный пункт, типа «Бенфики», «Аякса», — сказал Сафонов в подкасте Федора Смолова.
Также он сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с партнерами по «ПСЖ».
«В «Краснодаре» есть Эдик [Сперцян], который может попробовать туда попасть. Но мне тяжело представить, что он борется с Витиньей, с Невешем. Как будто бы нужно постепенно. Это слишком большая разница», — добавил Сафонов.
26-летний голкипер провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 13 голов и семь раз сыграв на ноль. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В этом сезоне Сафонов еще не принимал участия в матчах «ПСЖ».
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2
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3
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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|0-0
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Труа – Париж
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