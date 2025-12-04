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4 декабря 2025, 22:22

Сафонов: «Мне тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей и Невешем»

Алина Савинова

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением об уровне футбола в чемпионатах России и Франции.

Российский голкипер перешел в команду лиги 1 из «Краснодара» летом 2024 года.

«Вообще, наверное, тяжело будет в РПЛ найти футболиста, который сможет сразу запрыгнуть туда. Я это вижу как стопроцентный какой-то перевалочный пункт, иначе это может закончиться разочарованием, что ты приходишь и тебя или отдают в аренду сразу, или ты просто там игрок ротации. Как по мне, самый лучший вариант — тем, кто хорош в РПЛ, пойти в какой-то перевалочный пункт, типа «Бенфики», «Аякса», — сказал Сафонов в подкасте Федора Смолова.

Также он сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с партнерами по «ПСЖ».

«В «Краснодаре» есть Эдик [Сперцян], который может попробовать туда попасть. Но мне тяжело представить, что он борется с Витиньей, с Невешем. Как будто бы нужно постепенно. Это слишком большая разница», — добавил Сафонов.

26-летний голкипер провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 13 голов и семь раз сыграв на ноль. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В этом сезоне Сафонов еще не принимал участия в матчах «ПСЖ».

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Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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