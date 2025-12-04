Витинья: «ПСЖ» не нравится быть вторыми в Лиге 1»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

После 14 туров парижане с 30 очками занимают второе место в чемпионате Франции, уступая расположившемуся на первой строчке «Лансу» 1 очко.

«Мы хорошо начали сезон. Конечно, мы вторые в лиге, и нам это не нравится. Мы, как всегда, хотим быть первыми, но на старт сезона повлияло несколько факторов: отголоски прошлого сезона, короткий перерыв, усталость, количество травм и тот факт, что мы ни разу не играли в оптимальном составе. Учитывая все это, думаю, что старт выдался хорошим. И мы сделаем все возможное, чтобы вернуться на первое место», — цитирует Витинью RMC Sport.

В этом сезоне 25-летний портуалец провел 19 матчей за парижан во всех турнирах, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами.

Ближайший матч «ПСЖ» проведет 6 декабря дома против «Ренна».