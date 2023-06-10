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Сегодня, 06:44

Врачи рассказали о состоянии голкипера «ПСЖ» Серхио Рико

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико стал чувствовать себя лучше, сообщает L'Equipe со ссылкой на врачей футболиста.

«Есть обнадеживающие признаки, но мы должны оставаться очень осторожными», — заявили в больнице.

Вчера, 9 июня, стало известно, что Рико снова ввели в искусственную кому.

28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там 29-летнему Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан.

Серхио Рико
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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