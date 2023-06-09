«Лион» объявил об уходе защитника Боатенга

Пресс-служба «Лиона» сообщила, что защитник Джером Боатенг покидает клуб. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

«Спасибо, Джером. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Боатенг перешел в «Лион» в 2021 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего немца в 1 миллион евро.

В сезоне-2022/23 Боатенг провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.