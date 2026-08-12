Во Франции не понимают трансфера вратаря «Пармы» Судзуки в «ПСЖ»
Журналист L'Equipe Лоик Танзи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что вратарь «Пармы» Дзион Судзуки перейдет в «ПСЖ».
«Пока что непонятно, зачем «ПСЖ» подписывает Дзиона Судзуки. Он сразу же уедет в аренду. Но в этом сезоне основным вратарем команды точно будет Матвей Сафонов», — сказал Танзи «СЭ».
«ПСЖ» рассматривает вариант с годичной арендой 23-летнего японца. «Ювентус» считается одним из главных претендентов. Ранее сообщалось, что после завершения аренды Судзуки «ПСЖ» может покинуть россиянин Матвей Сафонов или Люка Шевалье.
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|Лион
|0
|0
|0
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|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|0
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|0
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9
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|0
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|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
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|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|0
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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