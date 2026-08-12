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12 августа, 12:18

Во Франции не понимают трансфера вратаря «Пармы» Судзуки в «ПСЖ»

Константин Белов
Корреспондент

Журналист L'Equipe Лоик Танзи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что вратарь «Пармы» Дзион Судзуки перейдет в «ПСЖ».

«Пока что непонятно, зачем «ПСЖ» подписывает Дзиона Судзуки. Он сразу же уедет в аренду. Но в этом сезоне основным вратарем команды точно будет Матвей Сафонов», — сказал Танзи «СЭ».

Матвей Сафонов и&nbsp;Дзион Судзуки.Восточная угроза для Сафонова. Конкурировать с Судзуки будет сложнее, чем с Шевалье

«ПСЖ» рассматривает вариант с годичной арендой 23-летнего японца. «Ювентус» считается одним из главных претендентов. Ранее сообщалось, что после завершения аренды Судзуки «ПСЖ» может покинуть россиянин Матвей Сафонов или Люка Шевалье.

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Дзион Судзуки
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Парма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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