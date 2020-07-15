У Головина на одного партнера меньше. «Монако» продал защитника

«Монако» и итальянский «Беневенто» согласовали условия трансфера 32-летнего защитника монегасков Камиля Глика. В ближайшее время стороны подпишут все документы, и будет объявлено о возвращении польского футболиста в Италию.

По неофициальным данным, клуб из княжества, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, получит за игрока 3,5 миллиона евро. Именно вокруг этой суммы и шли переговоры, в результате чего оформление трансфера затянулось. Сам Глик давно согласовал условия 3-летнего контракта.

У поляка большой опыт выступлений в Италии, где он играл за «Бари» и «Торино» и даже стал капитаном туринцев. В «Монако» он перешел летом 2016-го, был одним из ведущих футболистов в чемпионском сезоне, но в последнее время его игра стала вызывать нарекания, хотя он по-прежнему оставался одним из лидеров команды.

«Беневенто», который тренирует Филиппо Индзаги, возвращается в новом сезоне в серию А и занимается усилением состава. Ходили разговоры о приглашении Андре Шюррле, Марио Манджукича и Дэниэла Старриджа. (Александр Бобров)