Серхио Рамос провел первую тренировку в общей группе «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос 9 ноября провел первую тренировку в общей группе французской команды, сообщает Le Parisien.

Как сообщает издание, 35-летний испанец принял участие в небольшом групповом матче против молодых игроков парижского клуба.

Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года. Однако защитник еще не провел ни одного матча за клуб из-за травмы икроножной мышцы.