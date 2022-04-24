Почеттино: «Я очень рад, что выиграл еще один титул для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в чемпионате Франции.

«Я очень рад, что выиграл еще один титул для клуба, чтобы войти в историю с этим десятым титулом. Это действительно важно для команды и для всех, я очень счастлив. Да, это никогда не бывает легко, особенно когда ты разочарован после вылета в Лиге чемпионов, но игроки были действительно профессиональны и боролись за победу в чемпионате. Нам это удалось. Я думаю, очень важно добавить еще один титул для клуба. Мы так счастливы, и мы должны ценить этот титул», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Для Почеттино это первый чемпионский титул в тренерской карьере. Ранее он тренировал «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». 50-летний аргентинец возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. С парижским клубом он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции.