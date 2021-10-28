Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о тактике парижской команды.

«В плане тактики мы работаем над базовой системой с множеством вариаций, — приводит слова Почеттино Paris Fans. — Это шаблон, по которому мы объясняем футболистам атакующие и оборонительные действия. Задачи игроков зависят от того, где находится мяч. В атаке мы оставляем им определенную свободу действий».

Также тренер объяснил, почему нападающий команды Лионель Месси играет справа.

«Лионель может начинать матч справа, но также может играть в центре и опускаться ниже, чтобы разыгрывать мяч. Он может играть на любой позиции. Месси — лучший игрок в мире с исключительным пониманием игры. Он играет тем, где должен находиться, чтобы помочь команде».

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел 7 матчей и забил 3 мяча.

После 11 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 28 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.