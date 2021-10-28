Почеттино: «Месси — лучший игрок в мире с исключительным пониманием игры»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о тактике парижской команды.
«В плане тактики мы работаем над базовой системой с множеством вариаций, — приводит слова Почеттино Paris Fans. — Это шаблон, по которому мы объясняем футболистам атакующие и оборонительные действия. Задачи игроков зависят от того, где находится мяч. В атаке мы оставляем им определенную свободу действий».
Также тренер объяснил, почему нападающий команды Лионель Месси играет справа.
«Лионель может начинать матч справа, но также может играть в центре и опускаться ниже, чтобы разыгрывать мяч. Он может играть на любой позиции. Месси — лучший игрок в мире с исключительным пониманием игры. Он играет тем, где должен находиться, чтобы помочь команде».
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел 7 матчей и забил 3 мяча.
После 11 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 28 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.parisfans.fr/club/psg-lille-pochettino-en-conf-messi-gestion-neymar-et-di-maria-568990.html
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