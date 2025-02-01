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Нигматуллин: «На дистанции у Сафонова будут шансы доказать, что он надежнее Доннаруммы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Для первого сезона в «ПСЖ» у Сафонова отличная статистика. Многие, в том числе и я, предполагали, что у Матвея в активе будет минимум игр. Но восемь матчей за «ПСЖ» — это в целом неплохо. Однако в долгую с Доннаруммой ему справиться будет непросто, потому что итальянец изначально был основным голкипером. И у него в команде существует определенный карт-бланш. И в связи с этим у него в несколько раз выше зарплата. Но я думаю, что на дистанции у Сафонова будут шансы доказать, что он надежнее», — приводит слова Нигматуллина Legalbet.

В текущем сезоне Сафонов провел 8 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил шесть голов и трижды отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
6
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
7
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
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 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
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