Нигматуллин: «На дистанции у Сафонова будут шансы доказать, что он надежнее Доннаруммы»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Для первого сезона в «ПСЖ» у Сафонова отличная статистика. Многие, в том числе и я, предполагали, что у Матвея в активе будет минимум игр. Но восемь матчей за «ПСЖ» — это в целом неплохо. Однако в долгую с Доннаруммой ему справиться будет непросто, потому что итальянец изначально был основным голкипером. И у него в команде существует определенный карт-бланш. И в связи с этим у него в несколько раз выше зарплата. Но я думаю, что на дистанции у Сафонова будут шансы доказать, что он надежнее», — приводит слова Нигматуллина Legalbet.
В текущем сезоне Сафонов провел 8 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил шесть голов и трижды отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|14
|5
|0
|49-17
|47
|
2
|Марсель
|19
|11
|4
|4
|40-23
|37
|
3
|Монако
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|
4
|Ницца
|19
|9
|6
|4
|38-25
|33
|
5
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
6
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
7
|Лион
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|
8
|Брест
|19
|9
|1
|9
|29-31
|28
|
9
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
10
|Тулуза
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|
14
|Нант
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|
15
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
16
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
|31.01
|22:45
|
Монпелье – Ланс
|0 : 2
|1.02
|19:00
|
Брест – ПСЖ
|- : -
|1.02
|21:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:05
|
Лилль – Сент-Этьен
|- : -
|2.02
|17:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|2.02
|19:15
|
Анже – Гавр
|- : -
|2.02
|19:15
|
Реймс – Нант
|- : -
|2.02
|19:15
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|2.02
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4